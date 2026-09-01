Пётр Евдокимов — один из самых опытных комиков Сибири, участник телепроектов Comedy Баттл и Открытый микрофон на ТНТ (упокой господь их души), победитель Всероссийской Лиги Юмора на Триколор ТВ и даже был замечен в программе «Место встречи» на НТВ. Петр характерен своей язвительностью, сарказмом и колкостью в отношении очень сложных тем, не боится вываливать сокровенное и всегда честен со зрителями, даже если его взгляды могут осуждаться. Артём Шевченко — ведущий, разогревающий и просто самый честный и искренний из всех комиков. Вход свободный. Бронь столов по телефону