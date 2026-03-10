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Лучший Стендап

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Вечер, на котором комики не экспериментируют, а выходят с тем, что действительно работает. Хэдлайнер вечера: Ася Галеева — опытная комикесса, которая знает, как держать зал и превращать жизненные ситуации в настоящий стендап. А компанию ей составят ещё 4 уверенных комика, которые подготовили свои самые смешные и проверенные номера. Ведущий: Артём Шевченко. Количество мест ограничено.

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