Вечер, на котором комики не экспериментируют, а выходят с тем, что действительно работает. Хэдлайнер вечера: Ася Галеева — опытная комикесса, которая знает, как держать зал и превращать жизненные ситуации в настоящий стендап. А компанию ей составят ещё 4 уверенных комика, которые подготовили свои самые смешные и проверенные номера. Ведущий: Артём Шевченко. Количество мест ограничено.