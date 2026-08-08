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Про событие
Первые лучи солнца и шум воды. Сбор в 03:00 на пляже Красного озера, около проката «Маями». Выезд в 03:30 по маршруту Пугачи-Красное озеро. Что взять с собой: - Напитки, перекус - Одежду, которую можно будет снять, если станет жарко - Водонепроницаемые чехлы на телефон - Средство от комаров, мошки - Солнцезащитные очки и дождевики В стоимость входит: трансфер, аренда сап-борда, сопровождение. Бронь по телефону
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