Первые лучи солнца и шум воды. Сбор в 03:00 на пляже Красного озера, около проката «Маями». Выезд в 03:30 по маршруту Пугачи-Красное озеро. Что взять с собой: - Напитки, перекус - Одежду, которую можно будет снять, если станет жарко - Водонепроницаемые чехлы на телефон - Средство от комаров, мошки - Солнцезащитные очки и дождевики В стоимость входит: трансфер, аренда сап-борда, сопровождение. Бронь по телефону