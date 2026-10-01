Творческая женская встреча и мастер-класс по созданию браслета из натуральных камней. На встрече ты немного познакомишься с астрологией и узнаешь, как натальная карта помогает увидеть индивидуальные особенности и энергии человека. А также раскроешь силу камней и их влияние на тебя. В программе: • знакомство с основами ведической астрологией Джйотиш • разбор показателей натальной карты каждой участницы • подбор натуральных камней с учётом личной карты • создание индивидуального браслета вместе с мастером обережных украшений Еленой Сальвией Каждая участница уйдёт со своим украшением, созданным с учётом личной натальной карты. Запись в тг @skazki_beloy_lisy