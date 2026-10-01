ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Создание браслета по натальной карте

Кафе «По душам», Красная улица, 5

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Творческая женская встреча и мастер-класс по созданию браслета из натуральных камней. На встрече ты немного познакомишься с астрологией и узнаешь, как натальная карта помогает увидеть индивидуальные особенности и энергии человека. А также раскроешь силу камней и их влияние на тебя. В программе: • знакомство с основами ведической астрологией Джйотиш • разбор показателей натальной карты каждой участницы • подбор натуральных камней с учётом личной карты • создание индивидуального браслета вместе с мастером обережных украшений Еленой Сальвией Каждая участница уйдёт со своим украшением, созданным с учётом личной натальной карты. Запись в тг @skazki_beloy_lisy

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопросмотр «Семь жизней»
Кинопросмотр «Семь жизней»

Бесплатно

Осенний коллаж
Осенний коллаж

300₽

Вечер блюза с группой «Blues Not Dead»
Вечер блюза с группой «Blues Not Dead»

1000₽

Экскурсия в Музей угля
Экскурсия в Музей угля

300₽

Киновстреча «Искупление»
Киновстреча «Искупление»

Бесплатно

Квартирник
Квартирник

600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи