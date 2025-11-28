Сорок пять, или День рождения Фридриха Энгельса
бульвар Строителей, 16
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 16+
Стендап
Необычное
Про событие
StandUp-спектакль в юбилей Фёдора Бодянского. Не просто стендап, а личная история артиста, в которой острые наблюдения и философские шутки переплетаются с самоиронией и неожиданными откровениями. Если хочешь— приходи с подарками: день рождения как-никак.
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