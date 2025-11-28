StandUp-спектакль в юбилей Фёдора Бодянского. Не просто стендап, а личная история артиста, в которой острые наблюдения и философские шутки переплетаются с самоиронией и неожиданными откровениями. Если хочешь— приходи с подарками: день рождения как-никак.