Иногда пенное — это просто лагер. Но иногда оно пахнет бананами, пиццей, специями или… пряниками. На этой дегустации ты попробуешь разобраться, где заканчивается пиво и начинается безумие пивоваров. Тебя ждёт слепой сет из 7 напитков: от классического лагера и ароматного эля до фруктовых сауров, гастрономических экспериментов и неожиданного финального твиста. Без этикеток. Без подсказок. Только вкус, аромат и твои догадки. Попробуешь угадать: — стиль — ингредиенты — и вообще… пиво ли это. Будет немного соревнования, много обсуждений и несколько напитков, которые точно тебя удивят. 7 образцов • слепая подача • обсуждение после каждого сорта Готов проверить, насколько хорошо ты знаешь пиво? Бронь в тг @FortyTwoBarBot или по телефону