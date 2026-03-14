Пройдя путь вампира и побывав в самых разных уголках нашей страны, они поняли главное — «Дом там, где твоё сердце». От любовных переживаний и песнях о братьях наших меньших до поиска своего места в этом мире — творчество этой группы многогранно и точно найдет отклик в твоей душе. Весна начинается громко! Растопим сибирскую зиму горячим панк-роком!