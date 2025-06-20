О фильме: Земноморье в опасности, мир волшебства на грани исчезновения. Вселенское равновесие нарушено: драконы, обитающие в западном пределе сказочной страны, неожиданно появляются на востоке во владениях людей. Верховный маг Гед отправляется на поиски первопричины беды. В пути он встречает Аррена, принца Энлада, который после убийства отца бежит из родного края, преследуемый тенью. Прибыв в столицу Земноморья Хорт-Таун, путники находят пристанище в доме Белой Дамы, бывшей жрицы-хранительницы темных Гробниц Атуана. Здесь Гед открывает Аррену тайны жизни и смерти, правды и лжи. Призывая служить истине с полной самоотдачей, он словно передает эстафету дерзновенному юноше, которому предначертана особая миссия в этом мире.