Ежегодный фестиваль популярной классики под открытым небом в музее-заповеднике «Томская Писаница». Симфоночь — это большой совместный проект Государственной филармонии Кузбасса и музея-заповедника «Томская Писаница», который осуществляется при поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса. На сцене под звёздным небом пройдёт концерт главного симфонического коллектива Кузбасса — Губернаторского симфонического оркестра и солистов-вокалистов. Стоимость билетов: полный — 700руб; льготный — 600руб; партер — 1100руб; билет по «Пушкинской карте» — 600руб;