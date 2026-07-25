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Симфоночь

Музей-заповедник «Томская Писаница», Музейная улица, 1/1, деревня Писаная

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от 600₽ до 1100₽
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Фестивали

Про событие

Ежегодный фестиваль популярной классики под открытым небом в музее-заповеднике «Томская Писаница». Симфоночь — это большой совместный проект Государственной филармонии Кузбасса и музея-заповедника «Томская Писаница», который осуществляется при поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса. На сцене под звёздным небом пройдёт концерт главного симфонического коллектива Кузбасса — Губернаторского симфонического оркестра и солистов-вокалистов. Стоимость билетов: полный — 700руб; льготный — 600руб; партер — 1100руб; билет по «Пушкинской карте» — 600руб;

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