Событие, в котором музыка из любимых компьютерных игр оживет в исполнении оркестра Neolume. Тебя ждут: — Знаковые музыкальные темы из культовых игр: от динамичных саундтреков до лирических мелодий — Невероятное перевоплощение цифровой музыки в настоящее живое искусство — Кадры и анимация из известных видеоигр, дополняющие симфоническое звучание и еще больше погружающие зрителей в атмосферу любимых сюжетов