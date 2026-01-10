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Событие, в котором музыка из любимых компьютерных игр оживет в исполнении оркестра Neolume. Тебя ждут: — Знаковые музыкальные темы из культовых игр: от динамичных саундтреков до лирических мелодий — Невероятное перевоплощение цифровой музыки в настоящее живое искусство — Кадры и анимация из известных видеоигр, дополняющие симфоническое звучание и еще больше погружающие зрителей в атмосферу любимых сюжетов
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