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Симфония виртуальных миров

Филармония Кузбасса, Советский проспект, 68

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Событие, в котором музыка из любимых компьютерных игр оживет в исполнении оркестра Neolume. Тебя ждут: — Знаковые музыкальные темы из культовых игр: от динамичных саундтреков до лирических мелодий — Невероятное перевоплощение цифровой музыки в настоящее живое искусство — Кадры и анимация из известных видеоигр, дополняющие симфоническое звучание и еще больше погружающие зрителей в атмосферу любимых сюжетов

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