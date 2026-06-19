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Сибирский рейс

уточняй у организатора

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7000₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Ежегодный гастро-круиз по реке Томь от команды ресторана «Забой». В программе: • 5 эксклюзивных летних блюд от бренд-шефа; • Ведущий; • Живая музыка; • Розыгрыш подарков; • Интерактивы; • Фотограф и видеограф. Сбор гостей в 17:00, рейс отплывает в 17:30. Место отправления уточняй у организатора. Подробности и бронь по телефону

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