Внимание: организатор перенёс событие на неопределённую дату. Настоящий временный город свободы, творчества и самовыражения. На один день песчаный остров среди реки превратится в место, где встречаются искусство, музыка, огонь и люди, готовые к новым впечатлениям. В программе: - масштабное огненное шоу; - арт-объекты и необычные инсталляции; - перформансы и творческие выступления; - диджей-сеты; - большой палаточный кемпинг, где можно остаться с друзьями; - новые знакомства, атмосфера свободы и полное погружение в фестивальную жизнь. Не забудь взять с собой: • палатку и спальник; • удобную одежду и обувь; • фонарик; • запас воды и всё необходимое для комфортного отдыха. Точный адрес и подробности в тг @psiXsbm