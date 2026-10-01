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«Шопоголик». Киноклуб с психологами

пр-т Ленина, 55, офис 910

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Встреча и обсуждение фильма с киноклубом «Между кадрами». На встрече разберёшься, что на самом деле стоит за желанием покупать: - Почему так сложно устоять перед очередной покупкой? - Как человек оказывается в кредитной ловушке и почему так непросто из неё выбраться? - Откуда берутся стыд и чувство вины после потраченных денег? - Почему ты снова и снова попадаешь в эту гонку: удовольствие — покупка — сожаление — и всё по кругу? Посмотришь на историю героини с точки зрения психологии и экономики. Без сложных терминов, нравоучений и советов «просто перестань тратить». Ведущие: психологи Центра Практической Психологии и гештальт-терапии. Продолжительность: 3-3,5 часа Подробности и бронь места в тг @kinoklpsy

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