Встреча и обсуждение фильма с киноклубом «Между кадрами». На встрече разберёшься, что на самом деле стоит за желанием покупать: - Почему так сложно устоять перед очередной покупкой? - Как человек оказывается в кредитной ловушке и почему так непросто из неё выбраться? - Откуда берутся стыд и чувство вины после потраченных денег? - Почему ты снова и снова попадаешь в эту гонку: удовольствие — покупка — сожаление — и всё по кругу? Посмотришь на историю героини с точки зрения психологии и экономики. Без сложных терминов, нравоучений и советов «просто перестань тратить». Ведущие: психологи Центра Практической Психологии и гештальт-терапии. Продолжительность: 3-3,5 часа Подробности и бронь места в тг @kinoklpsy