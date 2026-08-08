Камерная встреча для женщин от POPIFO.

«Шлейф» — это не только про ароматы, но и про вкус. Про чувства, которые до сих пор изучены мало.

Как они влияют на твоё восприятие? От чего это зависит?

На встрече будешь:

удивляться через сенсорный тест

наблюдать, как запахи оживают через ассоциации

смешивать уже знакомые духи, чтобы получить новые звучания

устраивать настоящий пшик-кроссинг

снимать портреты, каждая участница будет в центре внимания фотографа

Количество мест ограничено.

Вопросы и билеты в тг @nastyaptichka1