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Парфюм-встреча «Шлейф»

Pshik, Весенняя улица, 16

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+

Про событие

Камерная встреча для женщин от POPIFO.

«Шлейф» — это не только про ароматы, но и про вкус. Про чувства, которые до сих пор изучены мало.
Как они влияют на твоё восприятие? От чего это зависит?

На встрече будешь:

  • удивляться через сенсорный тест
  • наблюдать, как запахи оживают через ассоциации
  • смешивать уже знакомые духи, чтобы получить новые звучания
  • устраивать настоящий пшик-кроссинг
  • снимать портреты, каждая участница будет в центре внимания фотографа

Количество мест ограничено.

Вопросы и билеты в тг @nastyaptichka1

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