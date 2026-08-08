Камерная встреча для женщин от POPIFO.
«Шлейф» — это не только про ароматы, но и про вкус. Про чувства, которые до сих пор изучены мало.
Как они влияют на твоё восприятие? От чего это зависит?
На встрече будешь:
- удивляться через сенсорный тест
- наблюдать, как запахи оживают через ассоциации
- смешивать уже знакомые духи, чтобы получить новые звучания
- устраивать настоящий пшик-кроссинг
- снимать портреты, каждая участница будет в центре внимания фотографа
Количество мест ограничено.
Вопросы и билеты в тг @nastyaptichka1