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Взгляд на великого русского футуриста и поэта с вечным пожаром сердца глазами Лили Брик. Лиля Брик – возлюбленная и единственная Муза поэта Владимира Маяковского. Возможно, именно благодаря этой любви Маяковский написал лучшие свои стихи. Лиля Брик успела оставила после себя многочисленные интервью, дневники и мемуары.
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