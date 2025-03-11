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Щен

ул. Весенняя, 11

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Взгляд на великого русского футуриста и поэта с вечным пожаром сердца глазами Лили Брик. Лиля Брик – возлюбленная и единственная Муза поэта Владимира Маяковского. Возможно, именно благодаря этой любви Маяковский написал лучшие свои стихи. Лиля Брик успела оставила после себя многочисленные интервью, дневники и мемуары.

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