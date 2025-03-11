Взгляд на великого русского футуриста и поэта с вечным пожаром сердца глазами Лили Брик. Лиля Брик – возлюбленная и единственная Муза поэта Владимира Маяковского. Возможно, именно благодаря этой любви Маяковский написал лучшие свои стихи. Лиля Брик успела оставила после себя многочисленные интервью, дневники и мемуары.