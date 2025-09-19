ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Секреты реки Томи

Музей-заповедник «Томская Писаница»

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 0+

Про событие

Знаеim ли ns, откуда берёт своё начало река Томь? А в каком океане заканчивает свой путь? Из языка какого древнего народа пришло её название? И что оно означает? А что ты слышал об уникальной краснокнижной серой цапле? Чем знаменито Пачинское восстание? Кем были жители прибрежных деревень? Об этом и многом другом ты узнаешь из речной экскурсии, а также полюбуешься прекрасными пейзажами, подышишь свежим речным воздухом и, возможно, увидишь серую цаплю, образ которой отражен в наскальной живописи древних жителей Сибири. Экскурсия проводится на участке реки Томи, прилегающем к территории музея-заповедника, проезд и прочие услуги в стоимость не входят. Продолжительность экскурсии — 30 минут.

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»
Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»
до

Бесплатно

Трендовые вазы
Трендовые вазы

от 1300₽

Образовательная программа «PELENA L.A.B. 26»
Образовательная программа «PELENA L.A.B. 26»

Бесплатно

Творческий киновечер «Гордость и предубеждение»
Творческий киновечер «Гордость и предубеждение»

1800₽

Культурный завтрак
Культурный завтрак

800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста