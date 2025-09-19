Знаеim ли ns, откуда берёт своё начало река Томь? А в каком океане заканчивает свой путь? Из языка какого древнего народа пришло её название? И что оно означает? А что ты слышал об уникальной краснокнижной серой цапле? Чем знаменито Пачинское восстание? Кем были жители прибрежных деревень? Об этом и многом другом ты узнаешь из речной экскурсии, а также полюбуешься прекрасными пейзажами, подышишь свежим речным воздухом и, возможно, увидишь серую цаплю, образ которой отражен в наскальной живописи древних жителей Сибири. Экскурсия проводится на участке реки Томи, прилегающем к территории музея-заповедника, проезд и прочие услуги в стоимость не входят. Продолжительность экскурсии — 30 минут.