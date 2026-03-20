ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

СДВГ-кинотеатр: «Идеальные дни»

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

СДВГ-формат возвращается! Будешь смотреть светлое, медитативное и жизнелюбивое кино известного немецкого режиссера и создавать коллажи. Запись в тг @sm.sahara \\ @galeinedry P.S. Все необходимые материалы для мастер-класса предоставят на месте, приносить с собой ничего не нужно

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста