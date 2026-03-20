СДВГ-кинотеатр: «Идеальные дни»
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
СДВГ-формат возвращается! Будешь смотреть светлое, медитативное и жизнелюбивое кино известного немецкого режиссера и создавать коллажи. Запись в тг @sm.sahara \\ @galeinedry P.S. Все необходимые материалы для мастер-класса предоставят на месте, приносить с собой ничего не нужно
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