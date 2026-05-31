СДВГ-формат под открытым небом. Будешь смотреть кино и рисовать на холсте. «Торжество» — фильм, который начинается как семейный ужин, но заканчивается чем-то совсем другим… Винтерберг снял «Торжество» ручной цифровой камерой, имитируя эффект «домашней съемки», поэтому в этом фильме чувствуешь себя полноценным гостем. Перед просмотром фильма художник Арман Симонян проведёт короткий мастер-класс: расскажет, как переносить ассоциации от фильма на холст. Запись в тг @sm.sahara \\ @galeinedry P.S. Первые места вслепую — 1000р. до 10 мая включительно. Потом цена вырастет до 1500р.