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СДВГ-кинотеатр

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы

Про событие

СДВГ-формат под открытым небом. Будешь смотреть кино и рисовать на холсте. «Торжество» — фильм, который начинается как семейный ужин, но заканчивается чем-то совсем другим… Винтерберг снял «Торжество» ручной цифровой камерой, имитируя эффект «домашней съемки», поэтому в этом фильме чувствуешь себя полноценным гостем. Перед просмотром фильма художник Арман Симонян проведёт короткий мастер-класс: расскажет, как переносить ассоциации от фильма на холст. Запись в тг @sm.sahara \\ @galeinedry P.S. Первые места вслепую — 1000р. до 10 мая включительно. Потом цена вырастет до 1500р.

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