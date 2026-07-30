Возраст 18+
Еда
Про событие
Функциональная тренировка на воде и кофе-финиш. Тебя ждёт разминка на сапах, где будешь работать над балансом, силой и координацией, наслаждаясь красивыми видами и атмосферой заката. А после — заслуженный кофе и мастер-класс по его приготовлению. Количество мест ограничено. Запись в директ @fitness_fay
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