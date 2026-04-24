Драматический спектакль по поэме А. С. Пушкина «Русалка». В основе произведения заложены основные понятия духовной жизни человека, понятия чести, достоинства, целомудрия, ответственности. Герои проходят через взлёты и падения любви — мучительно и честно. А за их судьбами угадывается что-то большее: народная мудрость, традиции и тонкая связь между реальным и невидимым миром. Вход на спектакль свободный. Но можно поддержать артистов, воспользовавшись кассой в театре любой суммой. Все перечисленные средства пойдут на подготовку нового спектакля, оплату уроков Аргентинского танго, постановку с элементами других танцевальных направлений. Внимание: в связи с усилением пропускного режима необходимо при себе иметь паспорт!