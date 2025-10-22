ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Ромео и Джульетта. Вариация

Кемеровский Дворец молодёжи, улица Рукавишникова, 15

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Бывает ли любовь с первого взгляда? Сколько людей, столько и мнений. В спектакле она не может не существовать. Также, как и ненависть, предательство, верность, радость, счастье, прощение, боль, разочарование, а главное живая, настоящая, трепетная, волнующая и невероятно сильная любовь, которая будет крепче, чем столетняя вражда Монтекки и Капулетти. Любовь в спектакле — это стихия, которая не оставляет равнодушным никого, поэтому в нашей истории много воды, ветра, света и жажды жизни. Важно уйти от всех стереотипов, которые люди знают или думают, что знают о Ромео и Джульетте. Разгадать, что же происходит в этой истории, которая трогает людей уже на протяжении почти половины тысячелетия. В чём сила любви Ромео и Джульетты? Почему Монтекки и Капулетти не могут примириться друг с другом?

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА

от 2900₽

Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА

от 2900₽

Четвёртая группа
Четвёртая группа

2200₽

Человек в закрытой комнате
Человек в закрытой комнате

от 600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста