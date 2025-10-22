Бывает ли любовь с первого взгляда? Сколько людей, столько и мнений. В спектакле она не может не существовать. Также, как и ненависть, предательство, верность, радость, счастье, прощение, боль, разочарование, а главное живая, настоящая, трепетная, волнующая и невероятно сильная любовь, которая будет крепче, чем столетняя вражда Монтекки и Капулетти. Любовь в спектакле — это стихия, которая не оставляет равнодушным никого, поэтому в нашей истории много воды, ветра, света и жажды жизни. Важно уйти от всех стереотипов, которые люди знают или думают, что знают о Ромео и Джульетте. Разгадать, что же происходит в этой истории, которая трогает людей уже на протяжении почти половины тысячелетия. В чём сила любви Ромео и Джульетты? Почему Монтекки и Капулетти не могут примириться друг с другом?