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Рок Привет (Rock privet)

Эфир, бульвар Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Беспроигрышное сочетание любимых русскоязычных хитов и экстремальной музыкальной формы, исполнительского мастерства и отличного чувства юмора. Группа Rock Privet представит обновлённую программу, в которую войдут все самые мощные номера и несколько ярких новинок. Приготовься срывать голос на припеве «На заре»; отрываться под брутальные риффы «Выпьем за любовь»; зажигать фонарик телефона на «Сансаре» и терять равновесие в слэме под «Угонщицу»! Ритм сердец в этот вечер будет пульсировать в диапазоне от мелодичных рок-баллад до безбашенного металкора.

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