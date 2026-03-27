Беспроигрышное сочетание любимых русскоязычных хитов и экстремальной музыкальной формы, исполнительского мастерства и отличного чувства юмора. Группа Rock Privet представит обновлённую программу, в которую войдут все самые мощные номера и несколько ярких новинок. Приготовься срывать голос на припеве «На заре»; отрываться под брутальные риффы «Выпьем за любовь»; зажигать фонарик телефона на «Сансаре» и терять равновесие в слэме под «Угонщицу»! Ритм сердец в этот вечер будет пульсировать в диапазоне от мелодичных рок-баллад до безбашенного металкора.