Прошлый год был разминкой. Второе Пришествие на свежем воздухе. Это не просто концерт, это уличный фестиваль чистого кайфа. Тебя ждут ребята, которые имеют уже стопроцентную узнаваемость на сценах нашего города: • Pawwwuk • Stnks • Сбежим • Hellcord • Добряк и Злодей А после рока техно-электро сет от диджеев до последнего танцора. Днём — гитары, ночью — бит. На входе стоимость будет чуть дороже.