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Рок на ковре 2.0
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 14+
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Про событие
Прошлый год был разминкой. Второе Пришествие на свежем воздухе. Это не просто концерт, это уличный фестиваль чистого кайфа. Тебя ждут ребята, которые имеют уже стопроцентную узнаваемость на сценах нашего города: • Pawwwuk • Stnks • Сбежим • Hellcord • Добряк и Злодей А после рока техно-электро сет от диджеев до последнего танцора. Днём — гитары, ночью — бит. На входе стоимость будет чуть дороже.
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