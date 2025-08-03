Рисование портрета с натуры
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Групповой мастер-класс по рисованию портрета. Ты будешь рисовать под руководством профессионального художника. Не нужно быть талантливым — только желание попробовать. Тебя ждёт уютная атмосфера, музыка, чай и тёплая компания. Это не урок. Это вечер, где ты сможешь расслабиться и включить фантазию. Домой ты унесёшь свой авторский портрет. Все материалы включены в стоимость билета. Запись через ТГ по кнопке выше.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи