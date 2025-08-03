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Рисование портрета с натуры

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Групповой мастер-класс по рисованию портрета. Ты будешь рисовать под руководством профессионального художника. Не нужно быть талантливым — только желание попробовать. Тебя ждёт уютная атмосфера, музыка, чай и тёплая компания. Это не урок. Это вечер, где ты сможешь расслабиться и включить фантазию. Домой ты унесёшь свой авторский портрет. Все материалы включены в стоимость билета. Запись через ТГ по кнопке выше.

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