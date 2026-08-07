Вечер, когда можно и нужно забыть о дедлайнах, поймать вкусный дзен и прочувствовать лёгкость тренировок на воде. В программе: - Расслабляющая растяжка - Заплыв на сапах - Трюфельная Бруклинская пицца - Освежающий лимонад - Профессиональные фото и видео Запись и все вопросы в тг @kofebulka42