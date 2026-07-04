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  1. Кемерово
  2. События

Растяжка на теплоходе

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5500₽
Возраст 18+

Про событие

Тренировка и мини-круиз по Томи с развлекательной программой. План такой: 10:45 - сбор гостей 11:00 - отплытие 11:10 - начало тренировки, длительность 60 минут 12:10 - фуршет, лимонады, фотографии на память, музыка для души и тела 13:30 - возвращение к берегу и начало второго заезда Бронь вк @zabelina222 или запрещенной соцсети @zabelina_stretching

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