Тренировка и мини-круиз по Томи с развлекательной программой. План такой: 10:45 - сбор гостей 11:00 - отплытие 11:10 - начало тренировки, длительность 60 минут 12:10 - фуршет, лимонады, фотографии на память, музыка для души и тела 13:30 - возвращение к берегу и начало второго заезда Бронь вк @zabelina222 или запрещенной соцсети @zabelina_stretching