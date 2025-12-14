На мастер классе тебя ждут различные инструменты импровизации, которые позволят освободить тело от зажимов и двигаться естественно, следуя внутреннему ритму. Участники смогут выразить свою индивидуальность через движение. — Импровизация как инструмент раскрытия индивидуальности — Погружение в новую телесность: лёгкость, эмоции, внутренний баланс — Творческая атмосфера, где каждый участник — соавтор процесса — Подходит для любого уровня подготовки Занятие проводит Анастасия Олейникова — экс-солистка балета современной хореографии города Новосибирска Flexx Ballet, который успешно гастролировал по России, Европе и Азии. Педагог-репетитор и балетмейстер-постановщик со стажем более 10 лет.