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Работа с телом. Инструменты импровизации

Кузбасский центр искусств, Советский проспект, 40

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

На мастер классе тебя ждут различные инструменты импровизации, которые позволят освободить тело от зажимов и двигаться естественно, следуя внутреннему ритму. Участники смогут выразить свою индивидуальность через движение. — Импровизация как инструмент раскрытия индивидуальности — Погружение в новую телесность: лёгкость, эмоции, внутренний баланс — Творческая атмосфера, где каждый участник — соавтор процесса — Подходит для любого уровня подготовки Занятие проводит Анастасия Олейникова — экс-солистка балета современной хореографии города Новосибирска Flexx Ballet, который успешно гастролировал по России, Европе и Азии. Педагог-репетитор и балетмейстер-постановщик со стажем более 10 лет.

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