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Pyrokinesis

Эфир, бульвар Строителей, 54А

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Завершение:

от 2200₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Весь твой любимый концептуальный рэп, проникновенные, поэтические тексты и сам Андрей Пирокинезис. Пришло время покорять новые вершины и собирать стадионы. Хиты «Днями-ночами», «Цветами радуги», «Отказываю небу» и многие другие уже завоевали сердца поклонников творчества Андрея, как и его котёнок Ра.

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