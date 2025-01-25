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Про событие
Проведите незабываемые 2 дня погружения в чай, которые навсегда изменят ваше отношение к этому напитку и откроют новые возможности досуга и подработки любимым делом. Ведущий — Евгений Дюков. Он является владельцем чайного магазина в городе Новосибирск, организатором чайного чемпионата и чайной школы 21 века!
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