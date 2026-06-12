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Прогеш

Кемеровская область, Шерегеш

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Фестивали

Про событие

Фестиваль для всех, кто любит горы, спорт и музыку. Два дня драйва, сибирского колорита и незабываемых эмоций. Программа фестиваля: 12 июня: • «Апельсиновый забег» в секторе F (отель «Шермонт») — спортивный праздник с забегами, велозаездом и фейерверком (11:00–16:00). • Чемпионат России по эндуро?экстрим в секторе B — экстремальное шоу от 200+ спортсменов (17:00–19:00). • Ярмарка местных мастеров в секторе Е (10:00–20:00). 13 июня: На главной сцене (сектор Е) — три тематических блока: • «Свобода традиций»: обряд с шорским шаманом и национальные игры. • «Свобода творчества»: спектакль «Маша и медведь» и фестиваль воздушных змеев. • «Свобода музыки и энергии»: DJ?сеты и концерт джаз-клуба «Геликон», хедлайнер — группа «Настоящий квартирник». • Соревнования по мотоджимхане в секторе А (парковка «Белка»), 12:00–14:00. Также в программе: хаски-парк, верёвочный парк, рыбалка и детский клуб «Лисята». Вход на фестивальные активности — бесплатный. За регистрацию дают воздушного змея!

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