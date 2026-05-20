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Про любовь и нелюбовь

Hofbrau Kemerowo, бульвар Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Иммерсивный спектакль без драматургической основы. Простой и искренний разговор о том, что дорого и понятно каждому: как важно любить и беречь друг друга, как трудно быть счастливым, о том, как люди бывают ранимы и беззащитны, и вместе с тем жестоки и самонадеянны. Спектакль — о любви, которая бывает выдуманной и настоящей, робкой и продажной, смешной и трагической. Зритель, вступая в живое общение с актёрами, становится непосредственным свидетелем сиюминутного человеческого чувства, живого движения живой человеческой души. Атмосфера кафе, актёры, сидящие за соседним столиком, и музыка создают эффект полного погружения в сюжет спектакля.

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