Знакомство с новыми пьесами кузбасских драматургов, которые были созданы в рамках драматургического семинара под руководством знаменитого, профессионального драматурга Полины Коротыч. На протяжении недели участники семинара знакомились с основными законами драматургии, посещали лекции, придумывали, искали, пробовали и теперь готовы поделиться с вами результатом своей работы. Артисты Театра драмы Кузбасса представят пьесы в формате читки. Режиссер - Антон Остапенко.