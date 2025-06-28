Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Знакомство с новыми пьесами кузбасских драматургов, которые были созданы в рамках драматургического семинара под руководством знаменитого, профессионального драматурга Полины Коротыч. На протяжении недели участники семинара знакомились с основными законами драматургии, посещали лекции, придумывали, искали, пробовали и теперь готовы поделиться с вами результатом своей работы. Артисты Театра драмы Кузбасса представят пьесы в формате читки. Режиссер - Антон Остапенко.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи