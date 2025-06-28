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Презентация пьес кузбасских драматургов

Театр драмы Кузбасса, ул. Весенняя, 11

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Знакомство с новыми пьесами кузбасских драматургов, которые были созданы в рамках драматургического семинара под руководством знаменитого, профессионального драматурга Полины Коротыч. На протяжении недели участники семинара знакомились с основными законами драматургии, посещали лекции, придумывали, искали, пробовали и теперь готовы поделиться с вами результатом своей работы. Артисты Театра драмы Кузбасса представят пьесы в формате читки. Режиссер - Антон Остапенко.

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