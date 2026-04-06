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Пленарное заседание: Презентация архитектурных концепций первого участка «Города Талантов»

РГИСИ, ул. Ворошилова, 15

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Внимание: регистрация закрыта.

Подробности в телеграм-канале организатора 

Это редкий шанс увидеть, как зарождается первый участок застройки Города Талантов и услышать идеи напрямую от создателей.

Это день, когда Кемерово обсуждает будущее в профессиональной оптике — вместе с концептуальными архитектурными бюро Москвы и Санкт-Петербурга. В повестке дня — участие  Губернатора Кузбасса.

Обычно такие обсуждения проходят за закрытыми дверями — между архитекторами, инвесторами и властями.

6 апреля профессиональная "кухня" будет открыта для ограниченного круга гостей.

Свои идеи представят:

  • Megabudka (Москва)
  • Архатака (Санкт-Петербург)
  • ХВОЯ (Санкт-Петербург)

Формат встречи: пленарное заседание (презентации бюро + вопросы из зала)

Будет интересно всем, кому важно понимать, как город собирается не только «метрами», но смыслом и качеством среды.

Важно: событие закрытое. Чтобы получить приглашение, нужно зарегистрироваться и заполнить анкету, после этого организаторы свяжутся для подтверждения участия.

Ссылкой на событие можно делиться со знакомыми, близкими, коллегами — всем, кому мероприятие будет актуально.

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