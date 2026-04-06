Внимание: регистрация закрыта.
Подробности в телеграм-канале организатора
Это редкий шанс увидеть, как зарождается первый участок застройки Города Талантов и услышать идеи напрямую от создателей.
Это день, когда Кемерово обсуждает будущее в профессиональной оптике — вместе с концептуальными архитектурными бюро Москвы и Санкт-Петербурга. В повестке дня — участие Губернатора Кузбасса.
Обычно такие обсуждения проходят за закрытыми дверями — между архитекторами, инвесторами и властями.
6 апреля профессиональная "кухня" будет открыта для ограниченного круга гостей.
Свои идеи представят:
- Megabudka (Москва)
- Архатака (Санкт-Петербург)
- ХВОЯ (Санкт-Петербург)
Формат встречи: пленарное заседание (презентации бюро + вопросы из зала)
Будет интересно всем, кому важно понимать, как город собирается не только «метрами», но смыслом и качеством среды.
Важно: событие закрытое. Чтобы получить приглашение, нужно зарегистрироваться и заполнить анкету, после этого организаторы свяжутся для подтверждения участия.
Ссылкой на событие можно делиться со знакомыми, близкими, коллегами — всем, кому мероприятие будет актуально.