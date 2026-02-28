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Pressure
улица Мичурина, 120Б/1
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от 400₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Что тяжелее: удар или басс? Face to face — это свежий формат рейвов, где два диджея играют сет не за одним пультом по принципу B2B, а стоят друга напротив друга. Они не знают что готовит оппонент, и каждый трек может обернуться в жёсткий баттл. Qilotrplsx b2b cestlador Awill vs Kulich Inotmob vs Bez dyshi Soon kismet vs Chop судья в эту ночь — Acidpriva
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