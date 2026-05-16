Весенний мини-фестиваль в ботаническом саду в Шалготарьяне. В программе: - открытый пленэр (по записи) - аквагрим - цветочные пряники - творческие мастер-классы - зелёный СВОП (обмен комнатными растениями) - квест на природе - маркет и дегустация зефирной флористики, натуральной пастилы, фруктовых чипсов, микрозелени - музыкальное и танцевальное шоу - экскурсия по саду в 15:00 Оплата на входе