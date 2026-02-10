Тренинг, на котором языком общения станет танец и движение. Юлия Береснева мягко проведёт и погрузит тебя в мир телесности, поможет выстроить внимательное отношение со своим телом и найти контакт с собой. 18:30 — сбор 19:00 — начало Количество мест ограничено. Запись обязательна