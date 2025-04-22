Показ фильма Хаяо Миядзаки «Порко Россо» на русском языке. Марко Пагот, отважный пилот и герой Первой мировой войны, потерял веру в человечество. Это стало проклятием, которое превратило его в человекообразную свинью, и теперь Марко известен как Порко Россо. Порко занялся охотой на воздушных пиратов, грабящих суда и яхты, но однажды ему самому предстоит стать мишенью. Сможет ли он избежать преследования и вернуть человеческий облик?