ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Порко Россо

Кинотеатр «Кузбасскино», Советский проспект, 4

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Показ фильма Хаяо Миядзаки «Порко Россо» на русском языке. Марко Пагот, отважный пилот и герой Первой мировой войны, потерял веру в человечество. Это стало проклятием, которое превратило его в человекообразную свинью, и теперь Марко известен как Порко Россо. Порко занялся охотой на воздушных пиратов, грабящих суда и яхты, но однажды ему самому предстоит стать мишенью. Сможет ли он избежать преследования и вернуть человеческий облик?

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Кино с английским «Отель «Гранд Будапешт»»
Кино с английским «Отель «Гранд Будапешт»»

1200₽

«Меня зовут Агнета». Киноклуб с психологами
«Меня зовут Агнета». Киноклуб с психологами

500₽

Творческий киновечер «Гордость и предубеждение»
Творческий киновечер «Гордость и предубеждение»

1800₽

Творческий киновечер «Как отделаться от парня за 10 дней»
Творческий киновечер «Как отделаться от парня за 10 дней»

от 1800₽

Терапевтический киноклуб. «Она»
Терапевтический киноклуб. «Она»

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста