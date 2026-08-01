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Плюр. Собрание. Переезд

Собрание, Советский проспект, 2/9

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка-закрытие площадки «Собрание». В честь переезда ребята совместно с командой PLUR и СРЕДА+ решили устроить дневной маркет и ночной рейв в один день. СРЕДА+ 14:00–20:00 PLUR 21:00–04:00 Лайнап: 21:00 rusty 23:00 wheelmarow 00:00 inotmob 01:30 bez dyshi b2b gummy 03:00 palarin b2b pawwwuk 04:00 all b2b FC: +18 DC: как тебе удобно Вход свободный

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