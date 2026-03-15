Без спешки. Без «надо». В пижаме. С бокалом и пиццей. С любимым фильмом и девочками, которые на одной волне. Это будет больше, чем просто встреча. В программе: · пробуждение · собрать свой весенний мини-букет · создать карту желаний · поснимать красивый контент · познакомиться и классно провести время · пересмотреть «Красотку» в уютной атмосфере Будут угощения: попкорн, закуски, пицца и напитки. Бонус, который особенно приятно шепнуть: только для участниц будет закрытая распродажа бренда домашней одежды @are.homewear. DC: пижамка Бронь в тг @studio100frameskem