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  1. Кемерово
  2. События

Питчинг проектов №3

место проведения уточняется

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Встреча-презентация идей от продюсерского центра Города Талантов.

Продюсерский центр — это методологическая платформа, где человек или команда может получить технологию для реализации своего проекта: схемы, модели, исследования, методы, а также экспертную и инвестиционную поддержку.

Если есть идея, проект или формат, который давно хотелось реализовать — это отличный момент, чтобы презентовать и получить поддержку для запуска.

Если нет — можно познакомиться и присоединиться к другим проектам.

В программе:

— презентации идей

— набор в команды (open call)

— информация о центре и возможностях

Регистрация обязательна.

Для уже существующих проектов Город Талантов предоставляет стартовую площадку для проведения событий.
Заполнить бриф можно здесь

Вопросы в тг @vandreyerdna

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