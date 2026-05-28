Встреча-презентация идей от продюсерского центра Города Талантов.
Продюсерский центр — это методологическая платформа, где человек или команда может получить технологию для реализации своего проекта: схемы, модели, исследования, методы, а также экспертную и инвестиционную поддержку.
Если есть идея, проект или формат, который давно хотелось реализовать — это отличный момент, чтобы презентовать и получить поддержку для запуска.
Если нет — можно познакомиться и присоединиться к другим проектам.
В программе:
— презентации идей
— набор в команды (open call)
— информация о центре и возможностях
Регистрация обязательна.
Для уже существующих проектов Город Талантов предоставляет стартовую площадку для проведения событий.
Заполнить бриф можно здесь
Вопросы в тг @vandreyerdna