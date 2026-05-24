Пилатес, завтрак и утро, которое не хочется торопить.

Тебя ждёт час пилатеса вместе с тренером Екатериной Митряковой. Мягкое движение, спокойный ритм и то самое ощущение, когда утро начинается правильно.

А после тренировки отправишься в ресторан «Забой» на бранч за одним большим столом с цветочным оформлением от ПионФло.

В меню фестивальный завтрак:

— шакшука с маралом

— сырники с крем-варёной сгущёнкой

— кофейная классика

11:15 — выезд в «Забой»

11:40 — начало бранча

Внимание: до ресторана участники добираются самостоятельно.

Количество мест ограничено.