Пилатес, завтрак и утро, которое не хочется торопить.
Тебя ждёт час пилатеса вместе с тренером Екатериной Митряковой. Мягкое движение, спокойный ритм и то самое ощущение, когда утро начинается правильно.
А после тренировки отправишься в ресторан «Забой» на бранч за одним большим столом с цветочным оформлением от ПионФло.
В меню фестивальный завтрак:
— шакшука с маралом
— сырники с крем-варёной сгущёнкой
— кофейная классика
11:15 — выезд в «Забой»
11:40 — начало бранча
Внимание: до ресторана участники добираются самостоятельно.
Количество мест ограничено.