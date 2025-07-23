Экскурсия по историческому и культурному сердцу города! Что тебя ждёт: — Узнаешь, как зарождалась культурная жизнь в городе — Поговоришь о знаменитостях, чей путь начался в кузбасских учреждениях — Сможешь окунуться в истории поэтов-фронтовиков, чьи строки пропитаны мужеством — Заглянешь в закулисье одного из самых необычных театров города — А в финале — насладишься стихами молодого талантливого поэта под тёплый чай и фирменные десерты от «Советской кондитерской» Запись по номеру телефона: 8 (996) 334-07-30