ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Пересадочная вечеринка

пр. Октябрьский, 28, Редакция офис В-306

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Пересадочная вечеринка - это мастер-класс по посадке комнатных растений в самой комфортной обстановке: в правой руке бокал вина, в левой горшок с зелёным дружком, которому уже давно требуется новый дом! И всё это под чутким профессиональным руководством железных фей Заземляемся, копаемся в растениях в тесном кругу, делаем крутой грунт из множества компонентов, пересаживаем, разбираемся в тонкостях цветоводства, задаем любые вопросы/ С собой можно принести до 3 небольших растений. А для тех, кому пока нечего пересаживать, девочки принесут растения из своей мастерской! Также можно просто намешать грунт и забрать его с собой! Между участниками проведем небольшой своп (обмен растениями) приносите свои череночки или растения для обмена В стоимость входят все компоненты для специализированного грунта, консультация специалиста, музыка, прекрасная атмосфера и бокал вина

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста