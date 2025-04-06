Пересадочная вечеринка - это мастер-класс по посадке комнатных растений в самой комфортной обстановке: в правой руке бокал вина, в левой горшок с зелёным дружком, которому уже давно требуется новый дом! И всё это под чутким профессиональным руководством железных фей Заземляемся, копаемся в растениях в тесном кругу, делаем крутой грунт из множества компонентов, пересаживаем, разбираемся в тонкостях цветоводства, задаем любые вопросы/ С собой можно принести до 3 небольших растений. А для тех, кому пока нечего пересаживать, девочки принесут растения из своей мастерской! Также можно просто намешать грунт и забрать его с собой! Между участниками проведем небольшой своп (обмен растениями) приносите свои череночки или растения для обмена В стоимость входят все компоненты для специализированного грунта, консультация специалиста, музыка, прекрасная атмосфера и бокал вина