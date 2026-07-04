Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
С наступлением лета всем стало очень жарко, но ты можешь пропотеться ещё сильнее. Лайнап: KISLYA – electrotechno INOTMOB – techno PAWWWUK – hardstyle СОТКА(nsk) – rurave ASCORBIN(nsk) – harddance LON – hardcore XRAYCЬ – hardcore, gabber PALARIN – gabber, terror Ощути жар ПЕКЛА! FC/DC 18+
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи