ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Пекло

Собрание, Советский проспект, 2/9

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

С наступлением лета всем стало очень жарко, но ты можешь пропотеться ещё сильнее. Лайнап: KISLYA – electrotechno INOTMOB – techno PAWWWUK – hardstyle СОТКА(nsk) – rurave ASCORBIN(nsk) – harddance LON – hardcore XRAYCЬ – hardcore, gabber PALARIN – gabber, terror Ощути жар ПЕКЛА! FC/DC 18+

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста