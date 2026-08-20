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Паучья тусовка

Киноцентр «Юбилейный», проспект Ленина, 91

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Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Еда

Про событие

Два праздника в один день: премьера «Человек-паук: Новый день» и открытие новой раменной «Ю-мо». Тебя ждёт развлекательный флешмоб. Приходи в костюме Человека-паука и получи приятный подарок. Будет конкурс среди супергероев — самый яркий и эффектный паучий герой вечера получит ценный приз. В программе: - фотограф и яркая фотозона - ведущий - розыгрыш подарков - праздничная атмосфера и много паучьего настроения Вход свободный.

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