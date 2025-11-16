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  1. Кемерово
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Ожившая материя

Код театра
Весенняя улица, 16

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Спектакли
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс для всех, кто хочет разбудить свою фантазию и проявить образы через фактуру. Эксперт Назиля Синюкова, режиссер и актриса Театра кукол кузбасса, руководителяь Эстрадного театра «ГЭГ». Мастер-класс в формате исследования через предмет и фактуру позволит обратиться ко внутреннему ребенку и отвлечься от бытовых проблем. В рамках занятия ты: Научишься видеть образы в обыденном и даже в простых предметах; Разовьёшь фантазию и креативное мышление; Познакомишься с принципами оживления пространства и материи; Убедишься, что театр кукол не только для детей. Мастер-класс проходит в рамках проекта «Театральная неделя».

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