Мастер-класс для всех, кто хочет разбудить свою фантазию и проявить образы через фактуру. Эксперт Назиля Синюкова, режиссер и актриса Театра кукол кузбасса, руководителяь Эстрадного театра «ГЭГ». Мастер-класс в формате исследования через предмет и фактуру позволит обратиться ко внутреннему ребенку и отвлечься от бытовых проблем. В рамках занятия ты: Научишься видеть образы в обыденном и даже в простых предметах; Разовьёшь фантазию и креативное мышление; Познакомишься с принципами оживления пространства и материи; Убедишься, что театр кукол не только для детей. Мастер-класс проходит в рамках проекта «Театральная неделя».