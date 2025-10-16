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Открытый вокальный микрофон

Толк
Октябрьский проспект, 28к2

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Вечера, наполненные голосом, светом и музыкой. Каждый четверг — вокальный микрофон от музыкальной студи Seven. Это не урок, а встреча тех, кто хочет звучать, чувствовать и делиться своим настроением. Подробности и запись по телефону: +7 923 502 9883

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