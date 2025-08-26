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Открытый урок по фортепиано от Натальи Ивановой

Студия WoodBaze, Карболитовская улица, 1/3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Люди часто боятся начать, сдаются, когда не получается. Но такие трудности — у всех. Просто ты редко видишь, как с ними справляются другие. Это не лекция и не шоу. Это встреча, где можно увидеть живой процесс, пообщаться, поучаствовать и, если захочешь, — поработать с Натальей прямо на уроке. Участие открыто для всех — вокалистов, гитаристов, клавишников, барабанщиков и других. Не важно, на каком ты этапе. Приходи — за опытом, за поддержкой, за настоящим взаимодействием.

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