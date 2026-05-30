Официальный запуск и знакомство со Школой городских продюсеров: предакселератора городских решений.
Городской продюсер — это «режиссёр реальности», который придумывает и запускает городские проекты от фестивалей до коворкингов в парке. Он — модератор сообществ, превращающий разрозненных соседей в команду, и ресурсный инженер, умеющий договариваться с бизнесом и властью. Он отвечает за результат: работающее пространство и живое сообщество, а также за качественную отчётность, фиксирующую достижения.
В программе:
— приветствие от Города Талантов и Городского университета 2.0
— механика и организация учебного процесса, а также роли школы в развитии городов
— деловая игра с урбанистом Святославом Муруновым, в которой будет показана общая схема этапов продюсирования
— кофе-брейки и фуршет
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