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Открытие Школы городских продюсеров

ЭТО_ офис
Бакинский переулок, 15, конференц-зал

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Официальный запуск и знакомство со Школой городских продюсеров: предакселератора городских решений.

Городской продюсер — это «режиссёр реальности», который придумывает и запускает городские проекты от фестивалей до коворкингов в парке. Он — модератор сообществ, превращающий разрозненных соседей в команду, и ресурсный инженер, умеющий договариваться с бизнесом и властью. Он отвечает за результат: работающее пространство и живое сообщество, а также за качественную отчётность, фиксирующую достижения.

В программе:

— приветствие от Города Талантов и Городского университета 2.0

— механика и организация учебного процесса, а также роли школы в развитии городов

— деловая игра с урбанистом Святославом Муруновым, в которой будет показана общая схема этапов продюсирования

— кофе-брейки и фуршет 

Обязательна регистрация по ссылке

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