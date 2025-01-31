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Открытие музея кофейных стаканчиков

ул. Боброва, 1

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Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Необычный музей начали создавать в октябре прошлого года. В коллекции бумажные стаканчики из местных кофеен, заведений культуры, краеведческого музея, стаканчики с автографами знаменитостей, например, Владимира Машкова. Основа коллекции – городские стаканчики. Но в сюда будут рады принять стаканчики из других городов и стран. Музей даже ведет инвентарную книгу, куда вносит все экспонаты и указывает дарителя. В коллекции уже 290 стаканчиков. До конца января планируют довести коллекцию до 300 экземпляров.

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